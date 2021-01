L’insuffisance respiratoire est l’un des symptômes bien connus du coronavirus. Pour les patients qui en souffrent, une oxygénothérapie est alors mise en place afin que les poumons continuent d’être correctement alimentés en oxygène. Aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),90% des patients Covid ont bénéficié de ce traitement. Résultat: la demande pour ce gaz a explosé, rapporte Léman Bleu. En temps normal, les HUG reçoivent entre cinq et six livraisons par mois. Au plus fort de la crise, ces dernières ont doublé. Une deuxième citerne a d’ailleurs dû être installée.