Genève: Loyer plus cher et «piètre» indemnité après un gros chantier

À l’instar de dizaines de résidents des cinq immeubles de la cité Carl-Vogt, à la Jonction, Nelson en a gros sur le cœur. «Pendant des mois, mon salon était bâché. Sans air et avec la chaleur, c’était invivable». Un voisin, Anthony, enchaîne: «Il y a eu quatre années de chantier, on a vécu entourés d’échafaudages et sans balcon pendant deux ans, avec de longs travaux dans les WC et la salle de bains. Et on nous compense avec quoi?! Un mois et demi de loyer?! C’est une piètre indemnité, je dirais même qu’elle est misérable.» Le septuagénaire l’assure, «tout le monde ici est fâché, d’autant qu’on va nous augmenter les loyers!»