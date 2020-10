Coronavirus : Loyers commerciaux: accords à l’amiable souvent trouvés

Le Conseil fédéral a présenté un rapport positif sur les bras de fer entre les commerçants en difficulté en raison du Covid-19 et leurs bailleurs.

Les loyers commerciaux font l’objet d’un bras de fer entre le gouvernement et le Parlement. Le Conseil fédéral a toujours défendu une approche non interventionniste. Les Chambres lui ont forcé la main, en votant un coup de pouce lors de la session d’été.

Réduction de loyer

Environ 113’000 des 390’000 baux commerciaux en Suisse ont été concernés par les fermetures ordonnées par le Conseil fédéral, montre une analyse structurelle, réalisée par Wüest Partner et citée dans le rapport. Les loyers cumulés de ces surfaces s’élèvent à 530 millions de francs par mois, soit 27 % du montant total. Les locataires romands et tessinois ont été plus touchés que les alémaniques.

La mesure la plus courante a été une réduction de loyer. Dans près de la moitié des cas, la réduction se situait entre 21% et 50%. Elle était supérieure dans 36% des cas, et inférieure dans 6% des cas. Report de loyer et échelonnement des versements ont aussi été décidés.