Berne : Loyers: les CFF et La Poste craignent pour leur image

Les grandes entreprises publiques sont critiquées pour leur comportement lors de la location de biens immobiliers. Des élus ont déposé une motion pour que ces sociétés publient leurs calculs.

Les CFF ont, dans leur portefeuille immobilier, plus de 3500 logements et 160 sont en cours de construction ou de planification. Selon un document interne que «Blick» s’est procuré, les CFF veulent proposer tous les objets en location en appliquant les loyers dits «du marché». C’est certes légal, mais cela peut aussi conduire à des loyers excessifs et donc nuire à la réputation de l’entreprise si cela venait à se savoir. C’est précisément ce que ce document interne pointe du doigt.