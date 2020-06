Suisse

Loyers: les commerçants ne payeront que 40%

Le National a adopté une motion demandant un coup de pouce pour les commerçants qui n’arrivent pas à payer leur loyer à cause du coronavirus. Les Etats doivent encore se prononcer.

Le Parlement suisse devrait s’entendre sur un coup de pouce aux commerçants qui n’arrivent pas à s’acquitter de leur loyer commercial à cause du Covid-19. Le Conseil national a adopté jeudi par 98 voix contre 84 et 12 abstentions une motion en ce sens.

Les entreprises ayant dû réduire leurs activités devraient pouvoir bénéficier de l’allègement, mais de manière limitée. Les parties (locataire et bailleur) devraient pouvoir opter pour une clause d’exemption en cas de loyer entre 15’000 et 20’000 francs.

Mesures précipitées

Le PLR et l’UDC se sont opposés à la motion, estimant qu’il serait plus efficace de laisser les acteurs sur le terrain trouver des solutions. «Il n’y a pas de base constitutionnelle pertinente pour s’ingère dans les loyers commerciaux», a plaidé en vain Olivier Feller (PLR/VD), considérant également qu’un texte de loi n’interviendrait au mieux pas avant l’été 2021, profitant à des commerces qui n’en ont plus besoin.