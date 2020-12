Après avoir été longtemps conservateur en Challenge League, Giorgio Contini se plaît désormais à beaucoup changer. Alors que le Lausanne-Sport avait dominé Vaduz, jeudi, lorsqu’il était passé du 4-3-3 à un plus rationnel 3-4-1-2 après la pause, le coach de la Tuilière choisissait de proposer, face au FC Lucerne, une nouvelle fois le même schéma tactique qu’en début de partie au Liechtenstein. Mais avec deux nouveaux défenseurs centraux - Monteiro et Nanizayamo pour Loosli et Jenz -, Bares en lieu et place de Geissmann, blessé, dans l’entrejeu et Zekhnini plutôt que Brazao devant.