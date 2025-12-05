Luana Lopes Lara devient la plus jeune milliardaire autodidacte

Une Brésilienne de 29 ans devance Lucy Guo et Taylor Swift au classement des jeunes femmes ayant fait fortune par elles-mêmes.

À tout juste 29 ans, la Brésilienne Luana Lopes Lara a été désignée par le magazine «Forbes» comme la plus jeune milliardaire autodidacte. Elle devance ainsi la fondatrice de Scale AI, Lucy Guo (31 ans), et la pop star Taylor Swift (35 ans).

«Luana a appris très tôt à être persévérante, avec grâce... et elle a apporté cette même confiance tranquille dans la construction de Kalshi», déclare à son sujet Alex Immerman, partenaire de la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Selon «Forbes», Luana Lopes Lara a réussi à créer en seulement six ans une start-up dont la valeur est aujourd'hui estimée à environ onze milliards de dollars.

Son parcours

Originaire du Brésil, elle décrit à «Forbes» ses années de lycée comme «les années les plus intenses de ma vie». Ses professeurs de ballet à l'école du théâtre Bolchoï au Brésil lui plaçaient des cigarettes allumées sous la cuisse pendant qu'elle levait une jambe jusqu'à l'oreille. Un test servant à déterminer combien de temps elle pouvait tenir la jambe en l'air sans se brûler.

Des camarades cachaient des éclats de verre dans les chaussons des autres pour prendre l'avantage, et le programme impitoyable exigeait d'elle qu'elle suive des cours académiques de 7h à midi, avant d'enchaîner avec des cours de ballet de 13h à 21h.

«Élève très engagée et travailleuse, elle a remporté plusieurs prix de mathématiques durant sa scolarité à l'école du Bolchoï et a été admise dans les universités les plus prestigieuses du monde, dont Harvard, Stanford, Yale, ainsi que l'Université fédérale de Rio de Janeiro», écrit son école.

Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a dansé pendant neuf mois comme ballerine professionnelle en Autriche, interprétant notamment le cygne blanc dans «Le Lac des cygnes». Elle a ensuite raccroché ses chaussons de pointe pour intégrer le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et y étudier l'informatique. Son ambition: devenir la prochaine Steve Jobs. Partiellement inspirée par sa mère, professeure de mathématiques, et son père, ingénieur électricien, Luana Lopes Lara étudiait jusque tard dans la nuit pour des concours académiques.

Son entreprise

Au MIT, Lopes a rencontré Tarek Mansour. C'est avec lui qu'elle a fondé plus tard Kalshi. L'idée leur est venue lors d'une promenade nocturne. «Nous avons constaté que la plupart des transactions ont lieu lorsque les gens ont une vision particulière de l'avenir et essaient ensuite de trouver un moyen de l'intégrer aux marchés», explique Lopes.

Les traders intègrent des événements externes – comme le résultat d'une élection ou la probabilité d'une catastrophe naturelle – dans leurs décisions d'investissement, a-t-elle ajouté. Son idée: permettre aux utilisateurs de parier sur des événements futurs tels que des élections, des matchs sportifs ou même des fiançailles de célébrités.

Avec son camarade d'études Tarek Mansour (29 ans), elle a fondé une société de paris. Kalshi

Cependant, plus de 40 cabinets d'avocats ont refusé de les aider à obtenir l'autorisation fédérale nécessaire: les fondateurs étaient trop jeunes, leur entreprise trop petite. En novembre 2020, Kalshi a finalement obtenu l'autorisation requise. Pendant la pandémie, Lopes a développé l'entreprise depuis Londres, tandis que Mansour l'aidait depuis son domicile à Beyrouth. Il s'y trouvait lorsqu'une explosion dans le port de la ville a tué plus de 200 personnes, et il a passé des semaines à travailler sur Kalshi la nuit et à aider à nettoyer son quartier et à chercher des survivants le jour.

Depuis, ils ont également conclu des partenariats prestigieux avec des organisations telles que la National Hockey League, la place de marché en ligne StockX ou Google Finance. Donald Trump Jr. a par ailleurs rejoint le comité consultatif.

( joc )