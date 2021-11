Hockey sur glace – L’UBS va faire son entrée en NHL

Un projet à 1,5 milliard de dollars

La première pierre de ce projet à 1,5 milliard de dollars a été posée le 23 septembre 2019. Cette nouvelle aréna de 18 500 places se situe à Elmont, dans l’État de New York. Cet investissement dans la patinoire et l’ensemble du quartier environnant donnera un coup de fouet significatif, d’environ 25 milliards de dollars, à l’économie régionale.

Un engagement sur 20 ans

Dans un communiqué, l’UBS a également précisé: «En plus de l’obtention des droits d’appellation de la patinoire, les éléments spécifiques de l’accord avec UBS comprennent une signalisation extérieure permanente, le droit au plus grand espace d’accueil privé du lieu et l’emplacement bien visible du logo de la banque sur le toit, au centre de la glace et dans tout le site.»