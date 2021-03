Cinéma : Luc Besson accusé de viol: enquête bientôt close?

La justice française pourrait rendre un non-lieu dans le cadre de la plainte déposée à l’encontre du réalisateur Luc Besson, après que la presse a appris que la juge voulait clore l’enquête.

Vers un non-lieu?

«Déni de justice»

Me Jade Dousselin, autre avocate de la comédienne, a fustigé un «déni de justice» et indiqué préparer des demandes d’audition et de confrontation. Sand Van Roy avait porté plainte pour viol le 18 mai 2018 contre l’influent producteur et réalisateur français de 60 ans, au lendemain d’un rendez-vous avec lui au Bristol, un palace parisien.