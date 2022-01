Cinéma : Luc Besson repasse derrière la caméra pour «DogMan»

Selon le média spécialisé «Variety», le cinéaste et producteur français va réaliser au printemps son dix-neuvième film comme réalisateur.

Luc Besson, réalisateur et producteur à succès, a signé des films devenus cultes comme «Le Grand Bleu», «Nikita», «Léon» ou encore «Subway».

Le cinéaste français Luc Besson va produire et mettre en scène au printemps un nouveau film, «DogMan» avec Caleb Landry Jones, Prix d’interprétation masculine au dernier Festival de Cannes, annonce le média spécialisé américain «Variety».

Il s’agira de son dix-neuvième long métrage comme réalisateur après «Le Grand Bleu», «Nikita», «Léon», «Le cinquième élément», et «Arthur et les Minimoys» ou, plus récemment, «Anna», en 2019.