Luca Aerni s’est montré le plus rapide à Crans-Montana dans un slalom au format original.

Ils étaient vingt fauves lâchés sur l’arène éclairée du slalom nocturne de Crans-Montana. Et au final, c’est Luca Aerni qui avait les griffes les plus tranchantes mardi soir sur le mur final du Mont Lachaux.

Le skieur de Crans-Montana a remporté la finale du slalom au format K .- O . inédit, réunissant les cinq rescapés au terme des quatre manches (par éliminations successives de cinq skieurs après chaque run). Une victoire qui va faire du bien à Luca Aerni, après plusieurs hivers compliqués, lui qui avait déjà repris des couleurs en signant une 17e place lors du slalom d’Alta Badia en ouverture de saison, son meilleur résultat depuis plus de deux ans.

« J’ai énormément skié sur cette piste, mais jamais en mode compétition de slalom, a rayonné le skieur des Barzettes, qui a été privé d’un bain de foule mais qui était clairement le chouchou des bénévoles et des lisseurs à l’applaudimètre mardi soir sous les flocons de Crans - Montana. Cette victoire va faire du bien pour ma confiance! » Et à son porte-monnaie, puisque le champion du monde du combiné en 2017 empoche le chèque de 25 000 francs dévolu au vainqueur.

Les Suisses se montrent

Très déterminé à remporter cette répétition générale pour les spécialistes de slalom qui vont enchaîner sept épreuves de Coupe du monde entre le 6 et le 31 janvier, Daniel Yule a craqué sur le haut du parcours alors qu’il s’élançait en dernier parmi les cinq finalistes. « C’est difficile de faire des écarts avec des manches aussi courtes de trente secondes, a expliqué le Valaisan. Les skieurs « kamikazes » ont plus de chance s de mener leur manche jusqu’au bout avec un tel format. »

Également présent en finale, le Genevois Tanguy Nef a lui aussi été éliminé lors de la quatrième et dernière manche et a dû se contenter de la cinquième place. La seule véritable surprise de la soirée a été l’élimination dès le premier tracé de Ramon Zenhäusern. « Je crois que ça devait être la manche la plus courte de ma vie » , a souri le géant de Bürchen, qui a déjà le regard tourné vers le slalom de Zagreb du 6 janvier prochain.