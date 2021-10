Luca Bertogliati Colucci présente la Terre aux aliens

C ’est un seul en scène comique dans lequel un jeune homme désabusé et dépressif est sur le point de mettre fin à ses jours quand il se fait mystérieusement télé por t er sur un vaisseau extraterrestre . Il doit alors expliquer la T erre à ces aliens qui ne la connaissent pas. Pour ce la , il va se faire injecter plusieurs personnalités dans le cerveau e t découvrir des choses sur lui-même.

J ’ai toujours aimé explorer l’image qu’on renvoyait à d’autres. Si on devait expliquer la Terre à une forme de vie extraterrestre, que dirait-on? C e la permet d’exploiter un panel intéressant de plusieurs personnages, de plusieurs accents et de personnes qui viennent de différents endroits.

Je ne voulais pas faire d’école à la base. Je me suis lancé en autodidacte en 2018 en écrivant des sketches, des seul s en scène. C’est un ami réalisateur auquel je suis allé rendre visite à Lyon qui m’a fait découvrir l’Acting Studio. J’ai toujours été un grand fan de «Kaamelott» et je me suis vraiment reconnu dans leur approche. C’est une école qui me correspond parfaitement. Je suis tellement tombé amoureux de cette école et de la ville de Lyon que je me suis dit que c’était un signe.