Billard: Luca Brecel, la nouvelle star déjantée du snooker

Le Belge Luca Brecel est entré dans l’histoire du snooker en devenant champion du monde et après avoir terrassé les Britanniques à Sheffield.

Le Belge Luca Brecel (28 ans) est devenu champion du monde de snooker lundi soir au Crucible Theatre de Sheffield, en Grande-Bretagne, grâce à une victoire spectaculaire en finale contre l’Anglais Mark Selby. Le «Belgian Bullet» s’est imposé 18 «frames» (parties) à 15 face au quadruple champion du monde et 2e joueur mondial.

Une virée britannique victorieuse qui, en plus de le faire bondir du 10e au 2e rang mondial, lui rapporte aussi la coquette somme de 500’000 livres sterling, soit l’équivalent de 555’000 francs suisses.

Attraction du Mondial 2023, Luca Brecel a d’abord marqué les esprits en disposant en quart de finale du maître Ronnie O’Sullivan, champion du monde en titre et septuple champion mondial. Légende vivante de la discipline, «The Rocket» a rendu hommage à Luca Brecel, expliquant que le prodige belge était «probablement le joueur de snooker le plus talentueux (qu’il ait) jamais vu. Il joue comme le snooker devrait toujours être joué».

Virées nocturnes et gueule de bois

Le Belge, nouvelle star détonante du monde feutré du billard, a pourtant «préparé» ses matches de façon un peu particulière et peu recommandée à ce niveau de la compétition: «Avant ce Mondial, je me couchais à 6h ou 7h du matin après avoir joué à Fifa avec mes amis en buvant des verres. Je m’entraînais très peu… Et avant mon quart de finale, je suis sorti en boîte de nuit jusqu’à 7h du matin. Je l’avoue: c’était une drôle de préparation mais, finalement, elle a marché», a-t-il raconté à l’AFP.