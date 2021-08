Cinéma - Lucas Hedges trouve que sa mère est la meilleure

On pourrait le penser (rires). Mais la mère qui m’inspire le plus, c’est la mienne. Elle m’a notamment appris à ne jamais avoir peur de montrer mes émotions à la caméra. Mes deux parents ont une grande influence sur mes choix artistiques car je leur parle toujours des propositions et des rôles que je reçois (ndlr: sa mère est la comédienne Susan Bruce et son père le scénariste et réalisateur Peter Hedges). Je répète mes dialogues avec elle, par exemple. Julia Roberts, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer sont d’excellentes mamans de cinéma, mais ma mère est la meilleure!