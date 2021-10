Football : Lucas Hernandez a jusqu’au 28 octobre pour se rendre en prison

Le défenseur français, qui a contrevenu à une mesure d’éloignement de sa compagne, s’est présenté lundi, à la justice espagnole. Si son recours n’aboutit pas, il devra aller en prison.

Convoqué mardi par un tribunal madrilène pour se voir notifier son ordonnance d’incarcération, le joueur de 25 ans s’est présenté «volontairement à 11h30, aujourd’hui (lundi), un jour avant sa convocation», a indiqué dans un communiqué, le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (TSJ). Il a «un délai de dix jours pour entrer volontairement en prison» sauf si son recours est accepté à temps et lui permet d’éviter l’incarcération, selon le TSJ.

Hernandez a fait appel

Le joueur a fait appel contre son incarcération, mais il reste désormais à savoir si l’instance en charge d’examiner son recours lui répondra favorablement et dans le délai imparti afin de lui éviter la prison, a précisé à l’AFP une source au sein du tribunal.

Lucas Hernandez et sa compagne Amelia Lorente avaient tous deux été condamnés pour violences conjugales en février 2017 après une rixe. Ils avaient écopé de 31 jours de travaux d’intérêt général assorti d’une interdiction pendant six mois de s’approcher à moins de 500 mètres l’un de l’autre et de communiquer.