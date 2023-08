Lucerne: Agriculteur transpercé par les fourches de son engin

Dans la zone de Wartenfluh à Lucerne, un agriculteur de 21 ans s’occupait du foin dans un champ, mercredi, en début de soirée. À un moment donné, il s’est arrêté et s’est déplacé entre la cabine de pilotage et la bande de l’andaineur hérissée de pics. Pour des raisons encore inexpliquées, ce qu’on appelle un andaineur à ruban, un véhicule agricole qui remue le foin et en fait des sillons, s’est mis en mouvement et l’a coincé. Un témoin raconte: «Les pompiers ont dû retirer les petites fourches plantées dans le corps de l’agriculteur, avant de pouvoir l’emmener à l’hôpital avec une ambulance». La police n’a pas encore confirmé ce point.