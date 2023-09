Lucerne: Bagarre au couteau près d’un parc du centre-ville

Dimanche, vers 18h, une altercation a éclaté entre deux hommes dans un parc non loin de la gare de Lucerne. L’un des deux individus impliqués est ensuite rentré dans un restaurant, mais il a été suivi par deux personnes. L'une d’elles a sorti un couteau et a poignardé le quadragénaire.

Peu de temps après, la police et les secours sont arrivés sur les lieux. Souffrant de plusieurs coupures et blessures, la victime, âgée d’une quarantaine d’années, a été transportée à l’hôpital en ambulance. Les forces de l’ordre ont arrêté provisoirement l’auteur présumé des coups de couteau, un homme de 49 ans, et son comparse, un jeune de 16 ans. Une enquête est en cours.