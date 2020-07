Suisse centrale

Lucerne coule sous l’eau de pluie

Des autos immergées jusqu’au pare-choc, des bus qui ne peuvent plus avancer: de fortes averses ont provoqué des inondations ayant paralysé jeudi soir le trafic dans la région lucernoise.

La pluie s’est abattue en masse sur Lucerne et ses environs, jeudi en fin d’après-midi. De nombreux lecteurs ont signalé des inondations dans la région. Sur les clichés, on voit des bus et des trams bloqués ainsi que des voitures avancer péniblement sur des routes submergées.