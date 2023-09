Un concert classique est interrompu par des militants à Lucerne

Une action de protestation non autorisée a eu lieu dans une salle de concerts lucernoise vendredi 8 septembre aux alentours de 21h30. Deux activistes de l’organisation militante Renovate se sont précipités sur la scène du KKL et se sont collés les mains au pupitre du chef d’orchestre. Hués par le public, les activistes ont rencontré beaucoup moins de résistance de la part des artistes. Le chef d’orchestre Vladimir Jurowski a d’abord conclu la symphonie jouée au moment de l’incident avant de céder brièvement la parole aux deux militants du climat: «Les mois de juin, juillet et août de cet été ont été les plus chauds depuis 120’000 ans. Des solutions sont possibles pour éviter le pire, mais il nous faut un chef d’orchestre pour coordonner les actions des citoyens», a déclaré Selina Lerch, l’une des deux protagonistes de l’action militante.