UEFA Euro 2021 - Lucerne: des supporters italiens amendés pour excès de bruit

Un festival de voitures, klaxons et drapeaux tricolores a fleuri dans la ville de Lucerne vendredi soir. Plus de 650 fans italiens se sont réunis pour célébrer le passage de la Squadra Azzurra en demi-finale. Des célébrations qui ont fait, selon 20 Minuten , l’objet d’amendes infligées par la police.

Les supporters se sont rassemblés aux alentours de 23h dans la zone du Seebrücke, pont qui lie la gare de Lucerne et la Vieille ville. La police a bloqué l’accès d’un des côtés avant de distribuer des amendes aux supporters. En cause: les klaxons excessifs et les mâts de drapeaux qui étaient maintenus hors des véhicules.