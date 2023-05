Transports: Lucerne: des trains sous le lac pour 3,3 milliards

Une première étape a été franchie dans les rénovations pharaoniques prévues à la gare de Lucerne dès les années 2030. Les CFF ont présenté leurs ambitions ce mercredi. Sur le modèle de Zurich, l’actuelle gare en cul-de-sac doit être agrandie et accueillir quatre nouvelles lignes souterraines et deux quais pour permettre à certains trains de continuer leur route. Le projet vise à disposer de nouvelles liaisons directes et plus rapides selon les CFF. Pour ce faire, il est prévu que les rails passent sous le lac des Quatre-Cantons.