Football - Lucerne et Celestini s’emparent de la Coupe

Avec Lucerne et Saint-Gall, qui avaient rendez-vous lundi après-midi à Berne pour une affiche inédite, s’affrontaient deux outsiders, peu sinon pas du tout habitués à se retrouver à ce stade. C’était surtout pour son vainqueur l’assurance de boucler la saison en beauté, ticket d’entrée pour la Conférence League inclus, dans une ambiance très particulière. Une finale disputée en très petit comité, limité aux officiels des deux finalistes et à quelques fonctionnaires de l’ASF, sans la colorée et bruyante présence des supporters, c’est encore plus troublant qu’un match de championnat. Tout y est condensé, cloisonné, avec des émotions partagées avec les fans à distance, par procuration. À l’image de cet hymne national résonnant dans l’immensité vide du Wankdorf.