Football - Lucerne et LS dos à dos

Holger Badstuber à la lutte avec Hicham Mahou. freshfocus

Entre deux équipes toujours à la recherche de leur première victoire et clouées au fond du classement, il ne fallait pas s’attendre à un spectacle de premier choix, dimanche à la swissporarena. Tous deux en proie au doute et surtout tenaillés par la crainte d’encaisser un but plutôt que portés par l’envie d’en inscrire un, Lucerne et le Lausanne-Sport ont commencé par bien se contrôler et s’observer.

Poussés par leurs bruyants supporters, les Lucernois tentaient bien ensuite de prendre l’initiative dans le jeu, mais cette bonne volonté en restait au stade des intentions. Malgré quelques jolis mouvements collectifs, il leur manquait toujours un brin de lucidité dans les trente derniers mètres pour prendre en défaut une défense vaudoise appliquée et concentrée. La domination territoriale de Lucerne se concluait donc presque systématiquement par des frappes lointaines sans danger pour Diaw.

D’abord prudent, le LS prenait peu à peu confiance et se disait qu’un joli coup était possible. À la 27e minute, et sur l’une de ses premières véritables offensives, Mahou et George se retrouvaient seuls face à deux défenseurs lucernois. Malheureusement, le Français ignorait son partenaire, pourtant mieux placé que lui. Ou heureusement peut-être, car 30 secondes plus tard, le LS obtenait un corner que Kukuruzovic déposait sur la tête de Monteiro. Plus prompt que son cerbère, le défenseur ouvrait la marque d’une déviation de la tête.

Lucerne tentait bien de vite réagir mais le tir de Wehrmann finissait dans les mains de Diaw (29e).

Alors que l’on se disait que le dernier quart d’heure avant la pause allait être long pour les Vaudois, ceux-ci se ménageaient deux énormes occasions de doubler la mise. George, bien lancé par Puertas, trouvait d’abord le poteau droit de Vasic (31e) alors que sept minutes plus tard, Mahou perdait son duel avec le gardien lucernois.

Deux opportunités manquées de plomber un peu plus le moral des Lucernois que le LS allait amèrement regretter après la pause. Après un coup franc idéalement placé - plein axe à 18 m - que Kukuruzovic voyait dévié par le dos de l’un de ses coéquipiers, la machine lucernoise se mettait enfin à tourner. Et plutôt bien puisqu’une frappe de Ndiaye - seul vers le point de penalty suite à un excellent centre en retrait de Schluz - était miraculeusement repoussée par Diaw avant que Sidler ne remette les deux équipes à parité sur un tir précis et lointain (62e).

Galvanisé par cette égalisation, Lucerne passait ensuite très près de prendre les devants. Mais deux frappes de Campo s’écrasaient sur le poteau gauche de Diaw (65e et 69e).

Ilija Borenovic réagissait en insérant N’Guessan et Amdouni, deux éléments offensifs, pour Thomas et George. Sans grand succès puisque seul l’ancien joueur du SLO parvenait à inquiéter Vasic sur un splendide coup-franc (77e). Alors que les deux équipes semblaient se satisfaire de ce nul, Lucerne est passé tout près de l’emporter au bout du temps additionnel lorsqu’une percée de Tasar finissait sur le poteau droit cette fois des buts de Diaw.

Lucerne - LS 1-1 (0-1)

Swissporarena. 7685 spectateurs. Arbitre: M. Bieri.

Buts: 27e Monteiro 0-1, 62e Sidler 1-1.

Lucerne: Vasic; Farkas (61e Sidler), Burch, Badstuber, Frydek (78e Emini); Wehrmann (61e Campo), Gentner, Schulz; Ugrinic; Sorgic (84e Tasar), Ndiaye.

LS: Diaw; Sow, Monteiro, Husic; Zohouri, Kukuruzovic, Thomas (68e N’Guessan), Suzuki; Puertas; Mahou (91e Ouattara), George (68 Amdouni).

Avertissements: 16e Thomas, 23e Schulz, 45e Burch, 60e Farkas, 71e Gentner, 85e Husic, 88e Ugrinic, 88e Suzuki.