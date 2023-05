Football: Lucerne et Saint-Gall pourront compter sur leurs fans lundi

Le lundi de Pentecôte, synonyme de dernière journée de la saison de Super League, pourra être célébré par tous. Et notamment par les supporters du FC Lucerne et du FC Saint-Gall. Les deux clubs ont reçu l’autorisation d’ouvrir leurs secteurs domicile pour les rencontres respectivement contre Servette et Sion, décisives pour l’issue du championnat.

Les deux clubs étaient sous la menace des autorités chargées de délivrer les autorisations des villes et des cantons de devoir fermer leurs tribunes les plus actives, après les débordements survenus en marge de la rencontre entre les deux équipes samedi dernier. Leurs supporters avaient même été interdits d’accéder aux secteurs visiteurs (laissés fermés) lors des matches de jeudi à Sion et à Zurich (face à GC). Et en cas d’incidents lors de ces rencontres, alors la menace aurait été mise à exécution.