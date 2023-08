Lucerne: le pont en bois Kapellbrücke brûlait il y a 30 ans

C’est dans la nuit du 18 août 1993 que les Lucernois et les Suisses ont vu une partie de leur patrimoine dévoré par les flammes. Environ deux tiers de la structure du Kapellbrücke, plus ancien et deuxième plus long pont en bois couvert d’Europe, ont été détruits par l’incendie. 86 des 111 fresques qui se trouvaient à l’intérieur de l’édifice ont aussi disparu.

Un mégot mal éteint?

La cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée avec certitude. L’hypothèse la plus probable est qu’un mégot cigarette jeté du pont ait tout fait basculer. «À l’époque, des bateaux étaient encore amarrés près du pont et on a supposé qu’une bâche d’un bateau avait pris feu», se rappelle l’ancien maire. Les flammes se sont propagées au plancher et, en l’espace de dix minutes, la structure s’est transformée en brasier. Le pont avait finalement été entièrement reconstruit et restauré en avril de l’année suivante.