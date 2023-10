La Chine à l’honneur au musée des Transports: un élu PS se fâche

L’histoire et l’évolution de la conquête de l’espace en Chine font l’objet d’une expo temporaire de six mois depuis vendredi au Musée des Transports de Lucerne. L’institution dit même qu’il s’agit d’une première en Europe au vu de la diversité des objets présentés. À l’occasion du vernissage, vendredi, des représentants et des scientifiques chinois ont fait le déplacement. Ce projet n’est visiblement pas du goût de tout le monde.

Aides publiques remises en question

Le Musée des Transports rétorque que l’expo se focalise uniquement sur des aspects techniques et scientifiques. Il dit avoir toujours été indépendant vis-à-vis du pays ou de l’entreprise concernée. Dans ce cas précis, l’institution n’a pas reçu d’argent de la Chine. Les objets montrés sont prêtés par le Centre chinois d’échange scientifique et technologique. Le conseiller national UDC lucernois Franz Grüter ne voit pas non plus de problème à ce partenariat et appelle à ne pas politiser ce genre d’expositions.