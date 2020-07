Lucerne limite la clientèle à 100 dans les bars, clubs et restaurants

Rédiger un nouveau commentaire

Entre 100 et 1000, quelle est la différence? Imaginez un petit pays de 100 millions d'habitants et seulement 25% d'infectés par le Covid-19, seriez vous capable à prédire le nombre de survivants dans 5-10-20 ans? Croyez-vous pouvoir passer entre les gouttes?

Rick 15.07.2020 à 09:40

A quand les 26 cantons sous les mêmes règles, pour le suivi et autres contrôles il me semble normal de limiter à 100 personnes et encore ça va être difficile à gérer vu que les patrons de bars et discothèques ne font pas le job demandé.