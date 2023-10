Lucerne: Motard relaxé pour certains délits filmés par sa GoPro

D’autres familles adeptes des excès

Il y a quinze jours, le Tribunal de Lausanne a aussi eu affaire au fils d’un habitué des excès de vitesse . Alors qu’il jurait avoir juste eu de la malchance et s’être fait flasher les seules fois où il testait l’accélération de sa voiture sportive, son père avait dit à l’audience être «choqué» par un tel comportement. Mais le Ministère public n’avait pas manqué de lui rappeler qu’il n’était clairement pas irréprochable, lui qui s’était fait flasher trois fois à l’étranger à plus de 250 km/h. Et le frère du prévenu avait semble-t-il lui aussi maille à partir avec la justice pour délit de chauffard.