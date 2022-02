Football – Lucerne noie Sion et fait craindre le pire au LS

Mais comment le Lausanne-Sport pourrait-il échapper à la relégation à la fin de la saison? On cherche, on creuse, mais il faudrait baigner dans un optimisme aveugle pour pronostiquer n’importe quelle autre issue à ce championnat à l’heure qu’il est. Ou alors, il ne faut vraiment pas croire au redressement attendu du FC Lucerne. Un parti pris acceptable avant la trêve hivernale, nettement moins en ce dimanche, où les Lucernois ont passé 80 minutes à danser autour du FC Sion.

Il y a de quoi se montrer déçu et critique envers la prestation valaisanne. On y reviendra. En attendant, il convient de souligner que Mario Frick est en train de prouver qu’il n’est pas qu’un «parqueur de bus» à succès. Le technicien, qui n’était pas passé loin de sauver un Vaduz pourtant condamné la saison dernière avec des possibilités limitées, est en train de poser les bases d’un jeu qui doit permettre à Lucerne de garder sa place dans l’élite. Dimanche, ses poulains ont tout sauf joué comme un relégué.

Des recrues atones

De l’autre côté du terrain, il y avait donc ce Sion particulièrement coopératif. Un Sion qui a une fois de plus fait état de l’un de ses pires défauts: devenir un fantôme lorsqu’on attend de lui une confirmation. Le trio médian Grgic/Ndoye/Baltazar à l’origine des encourageantes dernières sorties sédunoises, dont l’excellent 3-3 obtenu à Saint-Jacques une semaine plus tôt, n’a ainsi jamais pu poser le pied sur le ballon à la Swissporarena. Rendant l’ensemble particulièrement inoffensif.

Les nouveautés valaisannes se sont ainsi noyées au milieu d’une performance d’équipe largement insuffisante. La première titularisation commune de Loris Benito et Gaetano Berardi n’a livré que bien peu d’indications, de même que le quart d’heure disputé par le revenant Giovanni Sio. Les visiteurs ont tenté d’en mettre un peu plus à dix minutes du terme seulement. Sans succès.

La seule réussite d’Asumah Abubakar, au terme d’une jolie action, a suffi au bonheur lucernois (58e). Il y aurait pu en avoir bien d’autres. À commencer par ce but annulé de Mohamed Dräger à la 10e minute pour un hors-jeu de Dejan Sorgic… une bonne vingtaine de secondes plus tôt. Avec 60% de possession et 20 tirs en direction de Kevin Fickentscher, Lucerne ne méritait rien d’autre. Sion peut, lui, réfléchir au tournant qu’il entend donner à son printemps.