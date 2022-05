Football: Lucerne sauve sa place en Super League

Lucerne était plus fort que la pression, plus fort que la tension et, surtout, plus fort que Schaffhouse. L’équipe de Suisse centrale a comblé son admirable printemps 2022 par la seule chose après laquelle elle courait: le maintien en Super League. Tellement logique tant les Lucernois ont su illuminer la Super League depuis l’arrivée des renforts hivernaux, leur coach Mario Frick en tête de liste.