Cyclisme

L’UCI honore un dictateur

David Appartient, président de l’Union cycliste internationale, entretient des rapports très étroits avec le Turkménistan. Au point de donne une récompense à son président, Gurbanguly Berdimuhamedov.

L’UCI semble légèrement embarrassée, puisque l’instance mondiale n’a absolument pas communiqué sur cette cérémonie, pourtant diffusée en direct sur la chaîne de télévision officielle turkmène, Altyn Asyr. En duplex depuis la Suisse, du siège de sa fédération, David Lappartient s’est adressé directement à Berdimuhamedov: «Je suis heureux de vous informer qu’à l’occasion de la Journée internationale du vélo, le comité directeur de l’UCI a pris la décision unanime de vous décerner le prix UCI, le plus élevé, et son certificat pour votre immense contribution au développement du cyclisme mondial.»

La séquence a duré une dizaine de minutes et sur un autre écran, en incrustation, on a même pu voir Igor Makarov créateur de l’équipe russe cycliste Katusha, membre du comité directeur de l’UCI est proche du président turkmène. Le Russe, dont le patrimoine est évalué par le magazine Forbes à 1,9 milliard de dollars, est très présent au sein de l’UCI. En 2017, lors de l’élection à la présidence de la Fédération internationale de cyclisme, il aurait œuvré en coulisse pour le Français David Lappartient.

La journée du vélo célébrée sans masque

La Journée internationale du vélo, décrétée par les Nations Unies, l’a certes été sur proposition du Turkménistan en 2018, mais pas certain que cela suffise à faire passer la pilule sur la scène internationale. Le 3 juin dernier, le président Berdimuhamedov, réélu en 2017 pour sept ans avec 98% des voix, a participé à une gigantesque parade, à travers la capitale Achkhabad. Il a entraîné dans son sillage des milliers de responsables turkmènes en survêtement et à bicyclette.

Depuis, David Lappartient n’a pas réagi sur cette affaire. L’UCI s’est contentée de répondre par communiqué: «L’année prochaine, les championnats du monde sur piste se dérouleront à Achgabat. L’UCI, via son centre de formation et d’éducation, le Centre mondial du cyclisme, accompagnera les équipes nationales masculines et féminines du Turkménistan, ainsi que les commissaires nationaux du pays, en vue de cette manifestation. L’UCI a décerné l’Ordre UCI au président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov en reconnaissance de l’engagement de son pays en faveur de notre sport par le biais de compétitions de niveau mondial, d’événements de participation de masse et de la promotion du cyclisme pour tous.»