Cyclisme : L’UCI va sévir pour les jets de déchets

Les coureurs qui jetteront les déchets hors des zones prévues encourront des pénalités en temps probablement dès la saison prochaine.

«Jeter en pleine nature, c’est totalement inacceptable», a déclaré le président de l’UCI David Lappartient, qui place le comportement environnemental parmi les trois risques principaux qui guettent le cyclisme, avec le dopage et la sécurité.

«On se rend compte que les amendes et la prévention ont un effet relatif sur certains», a déploré David Lappartient lors d’un point-presse organisé à l’occasion des Mondiaux d’Imola (Italie). «Je souhaite qu’on mette en place des mesures beaucoup plus coercitives. On ne peut rester dans la situation actuelle».