TV : Lucia Passaniti quitte «Ici tout commence»

Après le départ de Maxime, un autre personnage emblématique du feuilleton de TF1 va faire ses adieux.

Noémie Matret n’apparaît pas dans le nouveau générique de la série «Ici tout commence». Et pour cause: son interprète, Lucia Passaniti, qui a récemment répondu à ceux qui critiquaient sa nouvelle coupe de cheveux, quittera le feuilleton d'ici quelques semaines, après presque un an et demi passé dans la peau de Noémie.