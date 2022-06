Football: Lucien Favre est de retour à l’OGC Nice

Lucien Favre (64 ans) n’avait plus entraîné depuis son passage au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020.

«Lulu» (64 ans) avait déjà entraîné le «Gym» entre 2016 et 2018. Il y avait laissé une excellente image, obtenant notamment une inattendue 3e place lors de sa première saison. Après un deuxième exercice plus compliqué, il avait filé au Borussia Dortmund. Il y est resté durant deux ans et demi, avant d’être limogé en décembre 2020. Depuis, il était resté sans club.