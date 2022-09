Football : Lucien Favre: «Je n’ai jamais vu ça»

L’entraîneur vaudois de l’OGC Nice s’est dit choqué par les affrontements entre les supporters de Cologne et ceux du club niçois, jeudi soir à l’Allianz Riviera. La classe politique s’en mêle.

Après les affrontements entre supporters français et allemands à Nice jeudi, lors d’un match contre Cologne, la question de la sécurité autour du football se pose une énième fois, suscitant l’exaspération, avant une autre rencontre à haut risque, mardi à Marseille contre l’Eintracht Francfort.

Mais les mots les plus durs viennent de la classe politique: «Il y en a marre, il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon», s’agaçait, dès jeudi soir, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

«J’aime le foot mais là, quelle honte, ça me dégoûte!», a lancé de son côté le maire de Nice Christian Estrosi, dans le quotidien «Nice-Matin», en promettant d’envoyer la facture des dégâts en ville au club allemand.

Car les images sont édifiantes: une heure avant le coup d’envoi de cette première journée de Conference League, la plus petite des trois Coupes d’Europe de football, des centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont envahi la tribune présidentielle pour en découdre avec les supporteurs niçois.

Au total, 32 personnes, dont deux policiers et un stadier, ont été blessées. Parmi elles, quatre supporters ont été hospitalisés, dont un supporter parisien «très alcoolisé» infiltré parmi les Allemands, qui a chuté de cinq mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital n’est plus engagé, selon la préfecture.

Le PSG a «condamné avec la plus grande fermeté» ces violences vendredi, prenant soin de préciser que le club de supporters parisiens des «Supras Auteuil», dont une banderole a été déployée dans la tribune attribuée aux Allemands à Nice, a été dissous il y a plus de dix ans et que ses membres sont interdits d’accès au Parc des Princes.