Loin des yeux, près du c œ ur. Lucien Favre a quitté la Suisse il y a 13 ans et demi , mais il continue de suivre attentivement l’évolution du football helvétique. C’est ce qu’il a révélé au journal « La Région Nord Vaudois » .

L’ancien entraîneur d’Yverdon, dont il consulte encore régulièrement les résultats et espère assister à la future inauguration du nouveau stade, a notamment partagé son point de vue sur la formule actuelle de la Super League. « Je le dis sans être critique, j’insiste, mais ce championnat suisse à dix clubs, je le regrette un peu … Il manque deux, quatre ou six équipes en première division, je trouve. Je comprends que ce changement a été instauré pour des raisons financières, parce que des clubs ne pouvaient pas survivre. Je trouve quand même que c’est dommage. »

Il souhaite encadrer des jeunes

L’intéressé s’est également penché sur l’évolution de son métier. Celui qu’il exerce aujourd’hui à Dortmund n’a plus rien à voir avec ce qu’il a connu à ses débuts à Echallens, au début des années 90 : « Il y a plusieurs aspects. Déjà, il faut de plus en plus d’attention pour les joueurs, les prendre par l’épaule. Dire le positif avant le négatif, prendre des gants… Le rapport avec le joueur a évolué sur ce plan-là. Et ce qui a changé, on y revient, c’est tout l’environnement. Avant, il y avait le président et l’entraîneur, en gros. Aujourd’hui, c’est différent. »