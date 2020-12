Youssoufa Moukoko reçoit les dernières consignes de son mentor, le 21 novembre dernier, avant ses grands débuts en Bundesliga sur la pelouse du Hertha Berlin. KEYSTONE

Ce n’est sans doute pas pour rien que Lucien Favre, avant de devenir l’un des meilleurs entraîneurs de Bundesliga, a commencé sa carrière avec les juniors C du FC Echallens. Le technicien vaudois, 63 ans, a toujours accordé une attention toute particulière - et un intérêt évident - à l’éclosion des jeunes voire très jeunes talents. Cela tombe bien: au Borussia Dortmund, entre autres pépites, il couve un certain Youssoufa Moukoko. Signe particulier du gamin: il est devenu le 22 novembre dernier le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga, à 16 ans et un jour.

Cinq minutes sur la pelouse du Hertha Berlin, puis 23 le week-end passé contre Cologne. Suite à la blessure du buteur norvégien Erling Haaland, qui manquera à l’appel jusqu’en janvier, la question est sur toutes les lèvres outre-Rhin: Lucien Favre offrira-t-il une première titularisation à son joyau, ce samedi après-midi à Francfort?

Des statistiques ahurissantes

L’homme qui avait propulsé l’inconnu Marc-André ter Stegen dans les buts du Borussia Mönchengladbach à 18 ans, bien plus audacieux dans les actes que dans les paroles, tient logiquement un discours prudent: « Nous verrons bien, il ne faut pas oublier qu’il n’a que 16 ans, a temporisé le Vaudois. Bien sûr qu’il a du talent, on peut vite s’en apercevoir. Nous verrons… C’est possible que Moukoko soit titulaire. Mais nous avons aussi d’autres options, même en l’absence de Haaland, nous devons prendre notre temps avec lui. »

Du temps, Youssoufa Moukoko n’a pas l’habitude d’en perdre. Arrivé à 12 ans au Borussia Dortmund, l’Allemand d’origine camerounaise (il est né à Yaoundé) affole les compteurs depuis le début . Ces trois dernières saisons, face à des joueurs qui avaient en moyenne trois ans de plus que lui, le prodige a terminé à chaque fois meilleur buteur de sa catégorie de jeu , avec des statistiques ahurissantes: 37 goals en 25 matches en 2017/18, 46 l’année suivante (25 matches aussi), puis 34 en 20 matches lors du dernier exercice.

Les compliments de Haaland

De quoi rendre tout le monde baba, y compris les meilleurs et les plus sûrs d’eux: « Nous comparer? Vous ne pouvez pas le comparer à moi, déclarait en septembre Erling Haaland, pourtant considéré comme l’un des plus grands espoirs du foot mondial. Youssoufa Moukoko est bien meilleur que moi quand j’avais son âge. Moi, à 15 ans, j’étais dans mon petit club en Norvège (ndlr: le Bryne FK). L ui , il s’entraîne avec les pros du BVB et il est très bon. »