Football

Lucien Favre s’en prend à Lothar Matthäus

L'entraîneur de Dortmund Lucien Favre a estimé mercredi «inacceptable» la façon dont le consultant star de Sky Allemagne Lothar Matthäus avait lancé une rumeur sur son prochain départ du club.

«C'est vraiment incroyable et pour moi ce n'est pas acceptable», déclare sur le site Bild.de le technicien suisse, connu pour sa pondération et que l'on n'avait jamais connu aussi virulent depuis son retour en Allemagne en début de saison dernière.

Lothar Matthäus, consultant vedette de Sky Allemagne, avait aussi immédiatement réagi: «dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé Favre va partir et Kovac va venir ».



La presse de mercredi a repris cette interprétation et spéculé sur un prochain départ de Favre, et sur une possible arrivée de Niko Kovac, l'ex-coach du Bayern.