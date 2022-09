Football: Lucien Favre sur un siège éjectable à Nice?

Les belles retrouvailles de Lucien Favre à Nice pourraient bientôt virer au fiasco. Seulement 13e de Ligue 1 avec huit points et déjà quatre défaites, le Gym ne tient pas la forme en ce début de saison. «Les dirigeants niçois se poseraient des questions sur la capacité de leur entraîneur à inverser la tendance. La trêve pourrait être agitée du côté du Gym», affirme Nice-Matin, ce mardi.



Selon les informations du média local, le poste d’entraîneur du Suisse est en danger. Les joueurs se sentiraient «perdus» sur le terrain, même s’ils respectent leur coach, plus qu’ils ne le comprennent. Moins de trois mois après son retour à Nice, alors qu’il était annoncé en grande pompe pour remettre le club français sur le podium d’ici deux ans. Comme il l’avait fait lors de sa première aventure niçoise (2016-2018), où il avait permis à l’OGC Nice de terminer à la troisième place de Ligue 1 en 2016/2017.



Le «remariage» de Favre et Nice ne se passe pas comme prévu. Dimanche dernier, la défaite face à Angers (0-1) et l’expulsion record (après 9 secondes) du Niçois Jean-Clair Todibo a mis le coach suisse hors de lui. «Je vois que l’arbitre sort le carton rouge un dixième de seconde après la faute. C’est beaucoup trop rapide. Il y a encore Dante derrière, s’est insurgé Lucien Favre. (…) On ne vient pas checker en France? Il n’y a pas le VAR? L’arbitrage est calamiteux». Le Suisse a aussi dû déplorer les récents débordements des fans niçois et ceux de Cologne en Europa League mais aussi le comportement inapproprié de son assistant Arjan Peco.