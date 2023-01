Angleterre : Lucien Laviscount dans la course pour jouer James Bond

L’acteur, qui incarne Alfie dans la série «Emily in Paris», sur Netflix, aurait attiré l’attention de la productrice de la saga et pourrait remplacer Daniel Craig.

Un nom de plus vient s’ajouter à la liste des acteurs qui pourraient incarner le plus célèbre des agents secrets et succéder à Daniel Craig. D’après les informations du «Daily Mail», Lucien Laviscount est en effet entré dans la course des comédiens pressentis pour jouer le rôle de James Bond dans le prochain long métrage qui ne se tournera pas avant 2024.