Vaud : Lucile et Arnold, un couple qui vit en symbiose depuis… 1944

Arnold et Lucile ont entamé leur idylle en 1944, se sont dit oui deux ans plus tard et partagent la dernière ligne droite de leur riche vie en EMS.

Février 1944. Le monde est en guerre. La neutralité suisse est prise entre les feux de l’Axe et des Alliés. Chef de la section militaire de Montreux, Arnold s’émerveille quand il aperçoit Lucile en sortant du bureau. «Je me suis proposé de la raccompagner. Elle m’a dit oui. Il y avait un passage à niveau et la montée derrière la gare était complètement gelée, alors je lui ai demandé si je pouvais lui prendre le bras. Depuis, on ne s’est plus jamais quittés.» Ces mots viennent d’être rapportés à 24 heures dans une chambre d’EMS à Burier.

Le couple de centenaires a ouvert l’album d’une vie remplie, marquée de hauts et de bas, de ruptures et de réconciliations mais où l’amour a toujours été au rendez-vous. Elle l’appelle «Chouchou». Lui, «Ma douce». Ils se marièrent en 1946 et rêvèrent de beaucoup d’enfants. Il n’en ont eu qu’une. Mais elle fait leur fierté. «Elle sort de l’ordinaire. Elle est devenue chirurgienne et a pratiqué dans les hôpitaux de Zurich et Château-d’OEx, pour le CICR et des ONG au Gabon, en Érythrée, au Cambodge, au Rwanda ou encore en Afghanistan. Parfois sous les bombes», raconte avec émerveillement Arnold, qui va fêter 101 ans le 18 novembre. «Chouchou! J’en aurais pour une semaine à raconter notre histoire, il faudrait que le journaliste (de 24 heures) loge ici pendant plusieurs jours… En tout cas, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer», sourit Lucile. Cette femme de nature fonceuse aura 102 ans à la prochaine Saint-Valentin. Un anniversaire que le couple pourrait célébrer sur fond musical d’une chanson de Brel. «Quand on n'a que l'amour, pour parler aux canons, et rien qu'une chanson, pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains le monde entier.»