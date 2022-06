Cyclisme : Lucinda Brand arrache la victoire finale sur le Tour de Suisse

La Néerlandaise s’est imposée à l’issue de la 4e et dernière étape, entre Coire et Lantsch, et termine du même coup en tête du classement général.

Lucinda Brand est la deuxième vainqueur du Tour de Suisse, après la Britannique Lizzie Deignan l’an dernier. Freshfocus

À une Britannique succède une Néerlandaise. Un an après Lizzie Deignan, Lucinda Brand (32 ans) a remporté la deuxième édition du Tour de Suisse féminin. La coureuse de Trek-Segafredo a fait coup double ce mardi lors de la 4e et dernière étape, disputée dans les Grisons entre Coire et Lantsch (98,5 km). Elle a franchi la ligne d’arrivée en tête et boucle l’épreuve à la première place du général.

Brand, qui brille habituellement en cyclo-cross (championne du monde en 2021, double tenante du titre du classement général de la Coupe du monde), a profité des déboires de son adversaire directe, Kristen Faulkner, leader depuis la 2e étape et qui comptait 4 secondes d’avance sur la Néerlandaise au départ ce mardi. Toutes deux étaient au coude-à-coude à 150m de la ligne lorsque l’Américaine a chuté, emportée par l’humidité de la chaussée. Lucinda Brand a alors eu tout loisir de lever les bras en solitaire et de profiter de son sacre.

Au final, elle termine avec 17 secondes d’avance sur Faulkner et 1’19’’ sur sa compatriote Pauliena Rooijakkers. 10e de l’étape (+1’26’’), la Saint-Galloise Jolanda Neff a conservé sa 5e place. Il s’agit de la seule Suissesse dans le top 10 alors que, l’an dernier, la Genevoise Elise Chabbey et la Bernoise Marlen Reusser s’étaient invitées en 2e et 3e position.

Par ailleurs, Lucinda Brand remporte le classement par points (35), là aussi devant Kristen Faulkner (21). À noter la 3e place de la formation Swiss Cycling au classement par équipes, derrière les Allemandes de Canyon-SRAM Racing et les Australiennes de BikeExchange-Jayco.