Lucy Hale a mis longtemps à combattre sa dépendance à l'alcool

C’est en toute franchise que Lucy Hale est revenue le 1er novembre 2023 dans le podcast «Call Her Daddy» sur sa dépendance précoce à l’alcool et sur sa lutte pour s’en sortir. «La première fois que j’ai bu de l’alcool, j’avais 12 ou 13 ans. Je me souviens que j’étais en vacances en Floride et nous avons bu de la liqueur de pomme. Je me suis évanouie. J’ai vomi, j’ai été très malade. Je me souviens avoir été si désemparée quand j’ai réalisé ce qui s’était passé. Je me suis dit: «Oh mon Dieu, ma mère va être tellement déçue de moi», a expliqué l’Américaine de 34 ans.