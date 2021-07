Cinéma - Pour Ludacris, «Fast and Furious 9» déchire tout

Alors que le film a déjà rapporté plus de 500 millions de dollars à travers le monde, «Fast and Furious 9» arrive enfin en Suisse mercredi 14 juillet 2021, après une Première européenne au festival de Cannes lundi 12 juillet 2021. En exclusivité, Ludacris a accordé une interview à «20minutes».

Je fais de mon mieux pour apprendre votre langue, mais c’est dur. Mes filles sont bien plus douées que moi pour ça. Eudoxie est originaire du Gabon et j’ai été à la découverte de son pays plusieurs fois. J’adore la région de Libreville. Je viens d’ailleurs d’obtenir la nationalité gabonaise. Je suis fier d’avoir ce passeport depuis quelques mois.

C’est primordial et j’adore être le père de trois filles (ndlr: Candace, 5 ans, Cai, 6 ans et Karma, 13 ans). D’ailleurs, j’ai créé une série pour Netflix justement pour développer la confiance en soi des jeunes filles. «Karma’s World» est une animation qui me tient à cœur. La famille est aussi au centre de la saga «Fast and Furious». Je crois tout autant à la famille du cœur qu’à celle du sang.