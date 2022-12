L’UDC a déjà établi sa liste de vœux pour le nouveau chef du DETEC

Bientôt un «demi-conseiller fédéral»

Comme le note la «SonntagsZeitung», quels que soient les chantiers qu’il traitera, Albert Rösti ne pourra pas plaire à tous, et décevra certes aussi les siens. Roger Nordmann, chef de groupe socialiste à Berne, dit pour sa part vouloir donner une chance au nouvel élu, qu’il perçoit comme étant quelqu’un de «constructif». Il s’attend néanmoins à une lutte de répartition brutale dans les services publics, alors qu’il est moins inquiet pour la politique climatique et énergétique. «L’UDC ne tardera pas à qualifier Rösti de demi-conseiller fédéral», prédit-il.

Thomas Aeschi est d’avis contraire, tout en admettant que le conseiller fédéral ne pourra pas «mettre en œuvre le programme du parti de l’UDC». Toutefois, il est convaincu qu’Albert Rösti va «s’engager de toutes ses forces pour défendre ses convictions. » Et de souligner que, «en tant qu’ancien président du parti UDC Suisse, il est - comme Adolf Ogi et Ueli Maurer avant lui - un conseiller fédéral qui porte les valeurs de l’UDC au plus profond de lui-même». Et son parti le soutiendra autant que possible, conclut-il.