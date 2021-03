Le ton était bien différent entre l’assemblée des délégués UDC et celle des désormais «VERT∙E∙S suisses». Youtube

Ils ont tous les deux du vert dans leur logo, mais tout les a opposés, samedi. L’UDC et les Verts ont réuni leurs délégués en vidéoconférence. Les deux assemblées avaient lieu simultanément et ont fonctionné en parfait miroir, particulièrement en ce qui concerne les recommandations de vote pour les votations du 13 juin (lire encadré ci-dessous).

Côté UDC, le ton était à la colère et à la critique. La politique du Conseil fédéral et de «la majorité de centre-gauche» a été épinglée. «Difficile d’imaginer une gestion plus calamiteuse de la crise», a résumé le président Marco Chiesa dans son discours d’ouverture, parlant d’une «politique du marteau-pillon qui ne détruit pas seulement l’économie, mais nuit à la santé de la population.»

Facture: 50 milliards

Contrairement à certains membres de son parti, il a en revanche soigneusement évité de parler de «dictature» alors que participaient les deux conseillers fédéraux que compte le parti. Mais tout y est passé: campagne de vaccination ratée, stratégie de test inefficace, traçage des contacts faible… rien n’a mérité l’indulgence du parti.

Ueli Maurer a également pris la parole, dans une allocution plutôt austère traversée par une avalanche de chiffres et de calculs sur les dépenses de la Confédération et l’état de l’économie. Son estimation: «le confinement, pour autant qu’il s’arrête vite, aura coûté 50 milliards de francs», a-t-il calculé. «D’où vient tout cet argent? De la poche des contribuables, bien sûr», a regretté Marco Chiesa.

Rage / Courage

Les «VERT∙E∙S suisses», eux et elles, après avoir avalisé un changement officiel de nom en y incluant les points médians, ont plutôt choisi de passer du temps sur des propositions pour l’avenir au lieu de critiques sur le passé et le présent. «Osons le grand saut, nous proposons un congé parental de 18 semaines», a dit le président du parti Balthasar Glättli.

Le parti a aussi souhaité des investissements dans la formation, pour les conditions de travail du personnel soignant, et, de manière générale, d’aller vers un avenir «post-carbone et socialement juste», selon les termes du président du parti. «Il ne faut pas une politique avec plus de rage, mais avec plus de courage», a-t-il résumé.

Qui c’est le plus fort?

La seule chose qui a rassemblé les deux partis, c’est le temps qu’ils ont pris à se gausser de leurs succès respectifs récents. Ceux-ci sont plus nombreux du côté des Verts, qui ont enchaîné les victoires lors d’élections cantonales et communales. Ils se sont félicités d’avoir aussi contribué à faire progresser la représentation féminine dans les législatifs et exécutifs.

À l’UDC, qui reste néanmoins largement plus représentée que les Verts, on s’est logiquement montré heureux de l’acceptation de l’initiative anti-burqa. Le président de l’UDC Neuchâtel Walter Willener a constaté que son canton l’avait acceptée alors que tous les autres partis étaient contre. «Il y a donc des radicaux et des socialistes intelligents, puissent-ils le rester jusqu’aux élections cantonales du 18 avril», a-t-il dit. «Ceux qui voyaient notre parti sur le déclin ont dû déchanter», a enchaîné Marco Chiesa.