La pression sur le Conseil fédéral augmente pour assouplir les mesures sanitaires. Le président de l’UDC Marco Chiesa reproche aux deux conseillers fédéraux PLR, Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis, de ne pas imposer un assouplissement au sein du gouvernement. Mais les fermetures dureront probablement jusqu’à l’été.

L’UDC attend des assouplissements rapides des mesures sanitaires. AFP

Le PLR et l’UDC demandent conjointement que le Conseil fédéral rouvre les restaurants et autorise à nouveau les manifestations la semaine prochaine. Le Conseil fédéral se penchera mercredi sur la question des mesures sanitaires. Mais il ne devrait pas y avoir de réel assouplissement, selon la «SonntagsZeitung». Le président de l’UDC Marco Chiesa blâme les deux conseillers fédéraux PLR Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis pour le fait qu’il n’y ait pas d’ouvertures rapides.

Il fait valoir que l’UDC et le PLR ont une majorité au Conseil fédéral et qu’ils pourraient imposer un assouplissement. «Nous nous attendons à ce que les conseillers fédéraux désorientés du PLR fassent enfin une politique bourgeoise le 14 avril et remettent le ministre socialiste de la santé à sa place», déclare Marco Chiesa dans une

vidéo.

«Politique d’opposition pure»

Le président de l’UDC fait planer la menace d’une non-réélection sur Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis: «Pactiser constamment avec la gauche pourrait se payer lors des prochaines élections en 2023», estime-t-il. «Si le PLR continue de perdre des voix, ses deux sièges au gouvernement ne sont plus justifiés, même pas politiquement.