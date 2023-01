L’UDC aimerait bien punir la CUAE, le syndicat étudiant

Genève : L’UDC aimerait bien punir le syndicat étudiant de gauche

La tentative d’entartage de la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz perpétrée le 21 décembre dernier dans l’enceinte de l’Université continue de faire des vagues. Ce jour-là, l’élue avait été agressée alors qu’elle participait à un débat sur la neutralité organisé par l’association étudiante le «Club genevois de débat». Les activistes d’extrême gauche l’avaient notamment traitée de facho. Puis, via le site Renversé, ils avaient promis qu’ils n’en resteraient pas là et reviendraient «plus nombreux, plus organisés, plus déterminés et plus prêts à en découdre!» Ce jeudi, dans «Watson», un autre conseiller national UDC, Yves Nidegger, montre les crocs, alors que Céline Amaudruz a déjà porté plainte. Il songe notamment à sévir contre la CUAE, le syndicat étudiant de l’Université.