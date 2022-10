Développement des réseaux sociaux: L’UDC critique la Confédération pour son «département de luxe»

Le Conseil fédéral veut atteindre davantage les jeunes via Instagram et Cie. Dix nouveaux postes ont été créés à cet effet. Le Parlement s’en offusque.

Les dix postes représentent un coût maximal de 1,8 million de francs. Ce chiffre inclue les coûts liés aux postes de travail, aux bureaux et aux charges sociales. Photo: 20 min/Simon Glauser

Depuis lundi, le Conseil fédéral est présent sur Instagram et sur Gov.ch. Il veut ainsi atteindre la partie de la population qui s’informe principalement via les réseaux sociaux. Le tout dans le cadre d’une «stratégie pour les réseaux sociaux» – pour laquelle dix nouveaux postes ont été créés.

Or, cela ne convient pas du tout au parti agrarien. Sur Twitter, le parti écrit: «Incroyable! Alors que de nombreuses personnes en Suisse ont de moins en moins d’argent dans leur porte-monnaie à la fin du mois, le Conseil fédéral crée dix nouveaux postes pour sa mise en scène personnelle sur Instagram. Et ce, bien entendu, aux frais du contribuable!»

«Le contenu n’est pas enthousiasmant jusqu’à présent»

Du côté de l’UDC, on est choqué, confirme le conseiller national et président du groupe parlementaire Thomas Aeschi: «Nous nous dirigeons vers une récession, la population doit payer plus pour l’énergie, les denrées alimentaires et la caisse maladie, tandis que le Conseil fédéral, lui, s’offre un département de luxe.» L’élu estime que c’est totalement incompréhensible et que le Conseil fédéral ne fait preuve d’aucune sensibilité face à la situation actuelle. Thomas Aeschi dit n’avoir aucune compréhension pour les dix postes: «La plupart des hommes et femmes politiques gèrent leur propre compte en plus d’autres obligations. En plus, le contenu du profil Instagram du Conseil fédéral n’est jusqu’à présent pas du tout enthousiasmant.»

Le conseiller national PLR Marcel Dobler avait lui aussi déjà critiqué le projet du Conseil fédéral, en août dernier. Il ajoute désormais: «On pourrait encore discuter de trois personnes, mais dix, c’est disproportionné et excessif.» Selon lui, un «canal réseaux sociaux – relations publiques» étatique d’une telle ampleur n’est pas du ressort du Conseil fédéral. «Le Conseil fédéral veut-il aussi bientôt avoir sa propre chaîne de télévision sur les réseaux sociaux et sa propre newsletter? Non, cela va trop loin et c’est la tâche des médias en ligne», dit-il.

«Nos problèmes sont modestes»

Pas tout le monde ne voit la stratégie du Conseil fédéral d’un mauvais œil. Le conseiller national PVL, Martin Bäumle, trouve qu’il s’agit d’une idée fondamentalement bonne: «Si on essaie de s’adresser à la jeune génération avec des thèmes politiques, je ne peux que soutenir cette démarche.» Le conseiller national concède toutefois qu’il y a actuellement en Suisse des augmentations de prix que le peuple doit supporter. Mais il précise: «D’autres personnes subissent actuellement une guerre, nos problèmes sont donc modestes.»

Le nouveau compte Instagram pourrait avoir pour effet de rapprocher le Conseil fédéral du peuple et en particulier des jeunes, estime aussi la conseillère nationale socialiste Franziska Roth. «Je trouve juste que la gestion de telles plateformes soit confiée à des collaborateurs et collaboratrices rémunérés – mais j’attends alors aussi un grand professionnalisme.» La conseillère nationale n’est toutefois pas encore certaine que le compte Instagram présente vraiment une valeur ajoutée sur le plan politique.

La Chancellerie fédérale se défend

«Bien évidemment, nous n’avons pas créé dix postes pour un seul compte Instagram», rétorque Urs Bruderer, responsable de la rédaction de la Chancellerie fédérale. Selon lui, les dix postes ont été créés pour mettre en œuvre la stratégie globale de la Confédération, en matière de réseaux sociaux – quatre des postes sont rattachés à la Chancellerie fédérale, six aux départements. «Le compte informe sur les thèmes et les décisions du Conseil fédéral. Il s’agit du travail de la commission et non pas de mettre en scène avantageusement, certains de ses membres», explique Bruderer.