Immigration: L’UDC demande la fermeture des frontières avec l’Italie

Dans une interview accordée à la «NZZ am Sonntag», Marco Chiesa, le président de l’UDC, estime que le fait que l’Italie ne reprenne plus ses réfugiés représente une situation intenable. «Les Italiens sont dépassés», déclare-t-il. La Confédération doit donc donner un signal face à ce qu’il considère comme un «échec» de la politique d’asile de l’Union européenne (UE). Son parti prépare ainsi une interpellation parlementaire pour exiger un contrôle plus strict des frontières au Sud.